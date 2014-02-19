У Харкові з-під Академії внутрішніх військ розійшлися “Беркут” та “тітушки”

Як передає кореспондент УНІАН, близько 19.55 в службові автобуси пройшли бійці спецпідрозділу “Беркут”. Через 5 хвилин молодики в масках та зелених жилетів (близько 200 осіб) розійшлися в різні сторони від будівлі академії.

З території навчального закладу вийшли службовці внутрішніх військ, які прибирають майданчик довкола КПП.

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Вантажівки і автобуси, які раніше заїхали на територію академії, не виїжджали.

Перед ворітьми академії все ще залишаються близько 50 співробітників міліції зі щитами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед контрольно-пропускним пунктом академії, що на площі Повстання в Харкові, зібралися близько 150 молодих людей щоб запобігти направленню харківських курсантів в Київ.

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Після 15-ї години бійці ВВ прорвали зовнішню блокаду академії і запустили на територію академії дві

вантажівки для перевезення людей.

Після цього активісти сміттєвими баками забарикадували ворота КП Академії внутрішніх військ МВС України.

Близько 17-ї години до академії під`їхали кілька автобусів зі співробітниками “Беркуту” та внутрішніх військ. Міліціонери у повному спорядженні кийками розігнали активістів, що блокували ворота академії. Кількох людей затримали. Невідомі молодики в масках та зелених жилетах побили активістів, які намагалися втекти від співробітників “Беркуту”. Під час сутичок було травмовано кілька мітингувальників, а також кілька журналістів і поламані камери. Нападники безперешкодно пройшли через кордон спецпризначенців, підбігли до воріт КПП академії та розблокували їх. На територію академії заїхали більше 10 великогабаритних пасажирських автобусів.

За фактом подій фактом подій, які відбулися перед КПП Академії внутрішніх військ МВС України міліція відкрила кримінальне провадження за ст. 293 (групове порушення громадського порядку).