Медики принесли обгоріле тіло до Михайлівського собору - ЗМІ
22:27, 19 лютого 2014Політика
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До Михайлівського собору у Києві медики принесли обгоріле тіло протестувальника.
Як повідомляє Радіо Свобода, воно знаходилося у Будинку профспілок.
Тіло обгоріло до невпізнаваності, що навіть не можна визначити стать людини.
За словами медиків, це не єдине обгоріле тіло, виявлене у Будинку профспілок.
У свою чергу, сьогодні прес-служба Штабу національного спротиву повідомила, що у Будинку профспілок під час пожежі, яка сталася в ніч на 19 листопада, ніхто не постраждав.
Телеканал ТВі повідомив, що заступник голови фракції ”Батьківщини” Сергій Соболєв заявив про 40-50 осіб, які живцем згоріли у ніч проти 19 лютого в Києві у Будинку профспілок.
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