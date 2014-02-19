Медики принесли обгоріле тіло до Михайлівського собору - ЗМІ



Як повідомляє Радіо Свобода, воно знаходилося у Будинку профспілок.

Тіло обгоріло до невпізнаваності, що навіть не можна визначити стать людини.

За словами медиків, це не єдине обгоріле тіло, виявлене у Будинку профспілок.

У свою чергу, сьогодні прес-служба Штабу національного спротиву повідомила, що у Будинку профспілок під час пожежі, яка сталася в ніч на 19 листопада, ніхто не постраждав.

Телеканал ТВі повідомив, що заступник голови фракції ”Батьківщини” Сергій Соболєв заявив про 40-50 осіб, які живцем згоріли у ніч проти 19 лютого в Києві у Будинку профспілок.