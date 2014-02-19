Янукович вчора був єдиним, хто міг попередити насильство - посол Швеції



Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Швеції Андреас фон Бекерат заявив під час зустрічі міністра закордонних справ України Леоніда Кожари з іноземними дипломатами.

“Президент України вчора був єдиною особою, хто міг попередити насильство. На жаль, він не використав це право, але ми віримо, що можна знайти мирне врегулювання ситуації. Ми закликаємо Президента провести переговори з опозицією”, - сказав посол.

Також Бекерат повідомив: «Ми маємо достовірну інформацію, що активісти загинули від вогнепальної зброї, застосованої правоохоронцями».