Тимошенко: ми не будемо варті пам`яті загиблих, якщо безславно здамося

Про це йдеться у її зверненні до українського народу, переданому УНІАН.

«Зараз, за кожну вбиту, або покалічену людину Янукович несе особисту моральну відповідальність, а з часом буде нести і кримінальну.

Я оплакую разом з вами кожну загиблу людину, яка своїм життям в бою прикрила всіх нас від диктатури. Загинувши вони передали справу боротьби кожному з нас. Передали не народу загалом, не суспільству в цілому, а персонально кожному, хто вважає себе людиною. Ми не будемо варті їх пам’яті, якщо безславно здамося», - зазначається в зверненні.

«Який страшний біль бачити, що саме той, хто особисто вбивав людей своїми наказами, тепер безсоромно оголошує по ним День скорботи. Диктатор спочатку жорстко вбиває непокірних, а потім - ієзуїтськи їх ”оплакує”.

До загибелі людей призвели не тільки збочені амбіції Януковича, а ще й безперспективні переговори з диктатурою, які не були і не могли бути ефективними, і в які не вірить більшість людей», - йдеться в зверненні.

Екс-прем’єр-міністр також зазначає, що «у процесі переговорів Янукович ніколи не перетвориться на демократа, а лише виторгує собі час, щоб зміцнитися, а потім пролити ще більше української крові».

«Наш обов`язок перед загиблими, закатованими, ув`язненими та їх родинами, наш обов’язок перед сучасними та прийдешніми поколіннями - ліквідувати диктатуру саме зараз і назавжди.

Якщо ми цього не зробимо сьогодні, унаслідок своєї слабодухості, то завтра нашим дітям та онукам замість нас доведеться знову класти життя та знову проливати кров у нерівній боротьбі проти диктатури, бо вона не піде за власним бажанням. Чи справді ми готові залишити нашим дітям цю роботу?

Якщо ми відступимо зараз, війна відновиться у 2015 році під час фальсифікації наступних президентських виборів і буде значно жорсткішою ніж сьогодні», - наголошує Тимошенко.

Вона також звертається до лідерів опозиції та ключових авторитетних представників української інтелігенції з проханням «негайно сформувати делегацію найвищого рівня для участі у завтрашній нараді міністрів закордонних справ ЄС і всіма можливими силами переконати європейських лідерів знайти правовий шлях для відкриття провадження у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі персонально проти Януковича».

Тимошенко також переконана, що «одним з правових шляхів порушення справи в Міжнародному кримінальному суді проти Януковича може бути звернення до цього суду тих країн, громадяни яких постраждали від агресії владного режиму під час силових дій проти мирних людей на Майдані. Крім того, наша делегація мусить добитися негайного спрямування в Україну міжнародної судово-медичної експертизи та встановлення факту смертей та поранень мирних громадян від вогнепальної зброї та інших інструментів насилля».

Звертаючись до українців, Тимошенко просить «не відступати і не здаватися».