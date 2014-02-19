Наливайченко: Служба безпеки збирається діяти методами військової хунти

Про це він наголосив у заяві для ЗМІ, повідомляє його прес-служба.

«Виникає питання: кого саме керівник відомства вважає терористами, яких потрібно знищити? Закликати до зброї спецпідрозділ, який тепер повинен знищити «терористів», - це методи військової хунти», - сказав депутат.

Наливайченко зазначив: «Ті, хто заявив, а по суті, почав залякувати громадян антитерористичними загрозами проти неіснуючих терористів, самі стали на бік незаконної діяльності».

«З якого числа в Україні діє військова хунта? З якого числа військові приймають рішення про знищення мирних громадян своєї країни? Такого ніколи не було і не буде. Парламент чітко висловиться і стане проти цього», - підкреслив Наливайченко.

Він також пояснив: «Згідно із законом, для початку антитерористичної операції бойовий підрозділ «Альфа» бере зброю, снайперські рушниці і все інше, що необхідно, і починає діяти на знищення конкретного терориста або терористичної організації».

Наливайченко зазначив, що коли оголошено про початок антитерористичної операції, то мають бути відомі «терміни її проведення і відповідальність, на якій території, які люди або які організації визнані терористами».

Народний депутат підкреслив, що в України є і міжнародні зобов`язання, які відображені у законі «Про боротьбу з тероризмом» і про які забувають ті, хто виступає за проведення антитерористичної операції.

«Вони забувають про міжнародні конвенції, які Україна підписала і визнала, згідно з якими люди, які протестують і борються за свої соціальні та інші права, ніяк не можуть бути терористами», - нагадав екс-голова СБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки спільно з Антитерористичним центром заявили, що розпочинають ”антитерористичну операцію” на території України.