Австрія підтримала адресні санкції Євросоюзу проти України за прояви насильства

«Європа не повинна залишатися осторонь, коли на її власному задньому дворі стріляють в людей. Насильство не повинне залишатися безкарним», - цитує агентство міністра закордонних справ Австрії Себастьяна Курца.

Також повідомляється, що міністерство фінансів Австрії пропонує заморозити австрійські банківські рахунки українських олігархів, які підтримують насильство. «Це було б політичним сигналом для підтримки демократичного руху в Україні», - наводяться в повідомленні слова з письмової заяви держсекретаря міністерства Соні Штесль.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувалників. За даними Мінохоронздоров`я, на 6-у годину ранку 20 лютого в результаті зіткнень в Києві до бригад екстреної медичної допомоги і до установ охорони здоров`я Києва за медичною допомогою звернулися 445 чоловік, 287 із них госпіталізовані, 28 чоловік загинули.

Вчора канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що шокована подіями в Україні та вважає, що Євросоюз має обговорити адресні санкції стосовно відповідальних осіб.