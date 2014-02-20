1+1 розпочинає безперервну трансляцію новин у прямому ефірі
15:42, 20 лютого 2014Політика
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Дивіться наживо останні події в центрі Києва та ситуацію в інших регіонах країни.
1+1 починає безперервний прямий ефір з місця подій / REUTERS
У зв'язку з загостренням ситуації в центрі Києва та масовими протестами по країні "1+1" сьогодні змінює сітку мовлення – з 16.30 розпочнеться новинний марафон ТСН.
Команда ТСН слідкуватиме за подіями в країні в прямому ефірі, плануються гості в студії, прямі включення з передової та інших міст України.
Новинний марафон ТСН буде транслюватися в ефірі "1+1", УНІАН ТБ та 1+1 International, а також на youtube каналі "1+1".
Ви також зможете дивитись онлайн трансляцію на нашому сайті.
Окрім того повідомляємо, що "1+1" не буде проводити трансляцію матчу Динамо-Валенсія.
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