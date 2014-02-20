1+1 розпочинає безперервну трансляцію новин у прямому ефірі

У зв'язку з загостренням ситуації в центрі Києва та масовими протестами по країні "1+1" сьогодні змінює сітку мовлення – з 16.30 розпочнеться новинний марафон ТСН.

Команда ТСН слідкуватиме за подіями в країні в прямому ефірі, плануються гості в студії, прямі включення з передової та інших міст України.

Новинний марафон ТСН буде транслюватися в ефірі "1+1", УНІАН ТБ та 1+1 International, а також на youtube каналі "1+1".

Ви також зможете дивитись онлайн трансляцію на нашому сайті.

Окрім того повідомляємо, що "1+1" не буде проводити трансляцію матчу Динамо-Валенсія.