Закарпаття оголосили вільним від влади Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в сесійній залі Закарпатської обласної ради відбулося засідання зборів представників органів місцевого самоврядування і громадськості. Загалом на збори, ініційовані Закарпатською облрадою, приїхали більше сотні людей з різних районів області.

Учасники зборів ухвалили рішення, яке офіційно оприлюднила прес-служба Закарпатської облради.

Згідно з цим рішенням, у нинішній надзвичайно складній ситуації представники органів місцевого самоврядування та громадськості Закарпатської області, усвідомлюючи свою відповідальність, заявили, що закарпатці здатні самостійно забезпечити життєдіяльність області і дотримання демократичних свобод.

«Підтримуємо героїчну боротьбу наших співвітчизників і засуджуємо дії режиму Януковича. Висловлюємо глибокі співчуття родинам полеглих Героїв, що поклали свої життя на вівтар свободи і майбутнього України», - йдеться в рішенні.

Згідно з рішенням, представники органів місцевого самоврядування і громадськості Закарпатської області вимагають негайної відставки Президента України Віктора Януковича та призначення дострокових виборів Президента України та Верховної Ради України. Від Верховної Ради України як єдино легітимного органу України закарпатські збори вимагають негайно вжити заходів по відновленню дії Конституції України 2004 року та формування уряду народної довіри.

Також, згідно з рішенням, Закарпатську область оголосили «вільною від влади Януковича». «Позбавляємо повноважень Закарпатську обласну та районні державні адміністрації», - йдеться в рішенні.

Збори також доручили Закарпатській обласній та районним радам координацію дій структурних підрозділів відповідних адміністрацій щодо забезпечення життєдіяльності області та районів.

Громадськість Закарпаття також вимагає негайного припинення застосування силових методів, терору проти українського народу, відкликання силовиків із Майдану. Звертаємось до керівників та працівників правоохоронних органів області не виконувати злочинні накази, не втручатися в діяльність підприємств і установ, займатись своєю основною діяльністю із забезпечення правопорядку.