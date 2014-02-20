Вже 130 правоохоронців доставлені до медзакладів з вогнепальними пораненнями - МВС

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, загалом з 18 лютого по медичну допомогу звернулися 565 працівників органів внутрішніх справ, з них 410 – госпіталізовані.

Кількість загиблих правоохоронців на даний час становить 13 осіб.

Як повідомляв УНІАН, після обіду в МВС повідомляли, що у Києві сьогодні 30 правоохоронців отримали вогнепальні поранення.

«Упродовж 20 лютого до медичних закладів уже доставлено більше 50 правоохоронців, 30 з них мають вогнепальні поранення, троє працівників правоохоронних органів померли», - повідомили в МВС.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилися збройні сутички між протестувальниками та силовиками. За попередніми даними, загинуло близько 30 людей, більше тисячі поранені, сотні госпіталізовані.

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Сьогодні вранці в Києві протистояння між правоохоронцями і мітингувальниками загострилося.

Раніше прес-служба ВО «Свобода» повідомляла, з боку Інститутської по людях відкрили вогонь снайпери і автоматники.

Адміністрація Президента і лідери опозиції звинуватили один одного у порушенні домовленості про перемир'я.

За попередніми даними Штабу національного спротиву, сьогодні було вбито понад 60 протестувальників.

В МВС заявили, що видало міліціонерам вогнепальну зброю, й вони мають право її застосовувати.

Департамент охорони здоров’я КМДА поінформував, що станом на 15.00 20 лютого за період з 18 лютого до закладів охорони здоров’я за медичною допомогою звернувся 551 учасник масових заходів, що відбуваються в центрі столиці. Госпіталізовано 332 осіб.

Станом на 15.00 до бюро судово-медичної експертизи доставлено 67 трупів.