Янукович висловив готовність провести дострокові вибори - прем`єр Польщі
Прем`єр Польщі Дональд Туск заявляє, що Президент України Віктор Янукович в ході переговорів з представниками ЄС висловив готовність провести дострокові вибори цього року.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Рейтер.
Читайте такожМЗС Італії побачило серед майданівців екстремістів, але санкції все одно будуть
Раніше у четвер глави МЗС Франції, Німеччини і Польщі Лоран Фабіус, Франк-Вальтер Штайнмайер і Радослав Сікорський зустрілися в Києві з Януковичем, після чого відправилися на зустріч з представниками української опозиції.
«Результати місії трьох міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини і Франції, які перебувають зараз у Києві, наступні: готується документ щодо виходу з кризи ... Досягнуто згоди щодо готовності провести дострокові вибори ще цього року, йдеться як про президентські, так і про парламентські вибори...», - заявив Туск на прес-конференції у Варшаві, говорячи про підсумки зустрічі парламентерів від ЄС з Януковичем.
За словами прем`єра, документ в даний час узгоджується з опозицією.
Туск також стверджує, що представники ЄС обговорюють у Києві питання формування «уряду національної єдності» та внесення змін до Конституції «до літа поточного року».