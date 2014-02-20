Янукович висловив готовність провести дострокові вибори - прем`єр Польщі

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

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Раніше у четвер глави МЗС Франції, Німеччини і Польщі Лоран Фабіус, Франк-Вальтер Штайнмайер і Радослав Сікорський зустрілися в Києві з Януковичем, після чого відправилися на зустріч з представниками української опозиції.

«Результати місії трьох міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини і Франції, які перебувають зараз у Києві, наступні: готується документ щодо виходу з кризи ... Досягнуто згоди щодо готовності провести дострокові вибори ще цього року, йдеться як про президентські, так і про парламентські вибори...», - заявив Туск на прес-конференції у Варшаві, говорячи про підсумки зустрічі парламентерів від ЄС з Януковичем.

За словами прем`єра, документ в даний час узгоджується з опозицією.

Туск також стверджує, що представники ЄС обговорюють у Києві питання формування «уряду національної єдності» та внесення змін до Конституції «до літа поточного року».