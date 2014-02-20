У Міндоходів спростовують, що Клименко вилетів з Києва

22:00, 20 лютого 2014
Політика
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Міністерство доходів і зборів України офіційно повідомляє, що  розповсюджені у низці інтернет-ресурсів чутки  щодо того, що міністр Олександр Клименко  покинув чи планує покинути м.Київ через аеропорт «Жуляни» чи «Бориспіль» не відповідають дійсності.

times.if.ua

Станом на 20:50  20 січня міністр Олександр Клименко знаходиться на своєму робочому місці у приміщенні центрального апарату  Міністерства у м.Києві  та координує роботу територіальних органів доходів і зборів у виконанні покладених на них функцій із реалізації податкової та  митної політики, повідомили у відомстві.

Зокрема, сьогодні відбулася апаратна відеонарада Міністра із керівниками головних управлінь та митниць Міндоходів у регіонах, присвячена поточній ситуації із станом наповнення державного та місцевих бюджетів, а також надходжень єдиного соціального внеску. Під час наради в тому числі обговорювалися шляхи нормалізації роботи податкових і митних органах у регіонах, де їх робота ускладнена блокуванням з боку протестувальників.

Міністерство доходів і зборів підкреслює, що знаходиться поза політикою.

"Просимо громадян із розумінням поставитися до цього та не перешкоджати роботі органів доходів і зборів із забезпечення стабільного наповнення бюджетів всіх рівнів, акумуляції коштів, необхідних для виплати пенсій, стипендій, заробітних плат для працівників бюджетних організацій, а також функціонування у нормальному режимі митних пунктів", - підкреслили у Міндоходів.

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