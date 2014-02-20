Європейські міністри вирушили на чергові переговори з Януковичем

Про це повідомив у своєму Twitter прес-секретар польського міністра Марчін Войчеховський.

”Міністри Радослав Сікорський, Лорен Фабіус та Франк-Вальтер Штайнмайєр по дорозі на чергову зустріч з Президентом Януковичем у Києві”, - написав він.

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Войчеховський також повідомив, що європейські міністри планують залишитися в Києві до завтрашнього ранку.

”Перед нами - важка ніч переговорів”, - відзначив він.

Раніше сьогодні європейські міністри кілька годин обговорювали з Януковичем вирішення політичної кризи, узгоджену версію компромісу пізніше обговорювали з представниками української опозиції.

Глава польського уряду Дональд Туск підтвердив оприлюднену сьогодні раніше неофіційну інформацію про те, що Президент Янукович погодився на позачергові президентські та парламентські вибори в Україні, зміну Конституції та створення нового уряду.

Водночас він назвав важким довіряти Януковичу через те, що він не виконував раніше взяті на себе зобов`язання.