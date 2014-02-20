Працівники Посольства України у США заявили про підтримку народу - ЗМІ

“Не можливо мовчати, коли твоя Батьківщина палає у вогні, від куль масово гинуть люди, панують шок, біль і страждання, існує реальна загроза державності і територіальній цілісності України. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих і поділяємо їх горе”, – ідеться у заяві, оприлюдненій Посольством України у США, повідомляє VIDIA.

“Ми – із своїм народом, ми - за його гідне європейське майбутнє. У цей трагічний час верх мають взяти мудрість та негайне припинення кровопролиття і братовбивства”, – заявляють дипломати.

Співробітники Посольства закликали до мирного розв’язання протистояння заради всього народу України, заради соборності держави і її майбутнього.

Заяву підписав Посол України у США Олександр Моцик та ще більше 30 дипломатів.