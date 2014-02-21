Політикам треба вибирати: увійти в історію чи вляпатися в неї - нардеп

Про це в коментарі УНІАН розповів народний депутат від партії УДАР Віктор Чумак.

За його словами, більшість провладних парламентаріїв вже зробили свій вибір. І, незважаючи на те, що сьогодні в сесійній залі були не всі, хто виявив бажання спільно з опозицією працювати над виходом з кризи, завтра у Верховній Раді депутатів буде більше.

«Сьогодні склалася така ситуація, що всім політикам необхідно зробити вибір: увійти в історію або вляпатися в неї... Не виключаю, що хтось ще може вагатися, але всі ті, з ким ми вже говорили (народні депутати від ПР), свідомо йдуть на цей крок (разом з опозицією приймати необхідні рішення в парламенті)... Сьогодні важко сказати, чому не всі вони були в сесійній залі. Але я точно знаю, що багатьох фізично не було в Києві. Тому ми чекаємо їх завтра. Сподіваюся, що серед них буде і Сергій Тігіпко зі своєю групою. Сьогодні були присутні тільки десять осіб з них», - сказав він.

Що стосується зустрічі Сергія Тігіпка з лідерами опозиції і питаннями, які в ході цієї зустрічі обговорювалися, Віктор Чумак повідомив, що йшлося про технічні питання: як виходити із ситуації.

«Верховна Рада може повернути режим дії Конституції 2004-го року і повинна змінити закони, щоб привести все в нормальне русло. А далі потрібно формувати Кабмін і визначати для нього, які першочергові кроки робити. Це - головне. І це дуже складно. Тому мова йшла про те, яку програму дій щодо виходу країни з кризи необхідно задати новому технічному уряду», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 лютого, Тігіпко, який має неформальний вплив на кілька десятків парламентаріїв з фракції ПР, заявив про формування всередині фракції Партії регіонів антикризової депутатської групи для врегулювання політичної кризи в країні.

На поточний момент у неї входять 26 парламентаріїв. Вони вже підтримали пропозицію Тігіпка про переобрання керівництва Верховної Ради і формування нового Кабінету міністрів на чолі з новим прем'єр-міністром.