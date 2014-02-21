Ештон: ЄС не відмовляється від асоціації з Україною
05:46, 21 лютого 2014Політика
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Пропозиція Євросоюзу щодо підписання Угоди про асоціацію з Україною залишається в силі.
ЄС не відмовляється від асоціації з Україною / Фото : REUTERS
Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон, пише ИТАР-ТАСС.
"Наша пропозиція щодо політичної асоціації та економічної інтеграції залишається на столі, так само як і наша прихильність сприяння контактів між людьми", - сказала вона журналістам по закінченні екстреної зустрічі глав МЗС 28 країн ЄС по Україні.
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