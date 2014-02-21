Ештон: ЄС не відмовляється від асоціації з Україною

Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон, пише ИТАР-ТАСС.

"Наша пропозиція щодо політичної асоціації та економічної інтеграції залишається на столі, так само як і наша прихильність сприяння контактів між людьми", - сказала вона журналістам по закінченні екстреної зустрічі глав МЗС 28 країн ЄС по Україні.