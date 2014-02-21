Восьмигодинні переговори в АП завершилися: дипломати планують ще одну зустріч з Януковичем

Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на джерело в Євросоюзі.

Переговори тривали всю ніч і були дуже складними, відзначило джерело.

Переговори з представниками української влади та опозиції провели очільники МЗС Франції, Німеччини та Польщі Лоран Фабіус, Франк-Вальтер Штайнмайєр і Радослав Сікорський.

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Головною метою зустрічі називалося досягнення домовленості з припинення насильства в країні і врегулювання політичної кризи.

Сьогодні, 21 лютого, міністри закордонних справ ЄС планують ще одну зустріч з Януковичем.