Рибак заявив, що підписав постанову ВР про припинення вогню

Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявляє, що підписав прийняту 20 лютого постанову парламенту щодо засудження застосування сили, що призвело до загибелі людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час засідання парламенту.

Після цього депутати хвилиною мовчання вшанували пам`ять загиблих напередодні людей.

Опозиція в цей час вигукувала “Ганьба!”.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 20 лютого Верховна Рада на своєму екстреному засіданні прийняла постанову, якою засудила застосування насильства, що призвело до загибелі громадян України, тортур, катувань та інших злочинів проти людяності.

Своєю постановою Верховна Рада України зобов`язала Кабінет міністрів, СБУ, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони України та інші воєнізовані угруповання негайно припинити застосування сили і заборонити використання будь-яких видів зброї і спеціальних засобів проти громадян України.

Також ВР заборонила проведення антитерористичної операції, рішення про проведення якої було оголошено СБУ та антитерористичним центром.

Парламент зобов’язав СБУ та МВС невідкладно скасувати рішення про проведення на території України антитерористичної операції та забезпечити повернення військовослужбовців до місць їх постійної дислокації.

Водночас це екстрене засідання ВР вів не спікер парламенту Рибак, а його заступник Руслан Кошулинський.

Сьогодні, 21 лютого, в опозиції заявили, що ініціюватимуть відставку Рибака з посади голови ВР, якщо він не підпише ухвалену парламентом постанову про виведення силовиків з центру Києва.