Представник Президента пообіцяв, що всі почують "дуже хорошу обнадійливу інформацію"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“Я задоволений тим, що здоровий глузд взяв гору. І я думаю, найближчим часом ви почуєте дуже хорошу обнадійливу інформацію”, - сказав він і додав, що наразі більше інформації сказати не може.

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Він також додав, що інформація, про яку він говорить, має з`явитися протягом години.