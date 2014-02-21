Представник Президента пообіцяв, що всі почують "дуже хорошу обнадійливу інформацію"
10:55, 21 лютого 2014Політика
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Представник Президента у парламенті, народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко відзначає, що найближчим часом буде “дуже хороша обнадійлива інформація”.
Юрій Мірошниченко пообіцяв обнадійливу інформацію
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
“Я задоволений тим, що здоровий глузд взяв гору. І я думаю, найближчим часом ви почуєте дуже хорошу обнадійливу інформацію”, - сказав він і додав, що наразі більше інформації сказати не може.
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Він також додав, що інформація, про яку він говорить, має з`явитися протягом години.
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