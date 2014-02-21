У Будинку профспілок знайшли обгорілі тіла, заявляють на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено зі сцени Майдану.

Водночас активіст, який це оголосив, не уточнив, скільки тіл знайдено.

При цьому він попросив зібратися біля входу до Будинку профспілок 40 волонтерів.

Як повідомляв УНІАН, Будинок профспілок загорівся ввечері 18 лютого. Пожежу гасили майже добу.

Заступник голови фракції "Батьківщини" Сергій Соболєв заявив, що під час пожежі згоріли 40-50 осіб.

Читайте такожКриваве протистояння на Майдані Незалежності. Відео та текстова онлайн-трансляціяЗа його словами, йдеться про поранених, які перебували в Будинку профспілок і не могли пересуватися.

Водночас у Штабі національного спротиву заявляли, що у Будинку профспілок під час пожежі ніхто не постраждав.

Пізніше Радіо Свобода повідомляло, що до Михайлівського собору у Києві медики принесли обгоріле тіло протестувальника, знайдене в Будинку профспілок.