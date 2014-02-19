ЗМІ: В Будинку профспілок знаходять обгорілі тіла

Як передає кореспондент Радіо Свобода, його виявили у Будинку профспілок.

Тіло обгоріло до невпізнаваності, так що навіть не можна визначити стать людини. За словами медиків, це не єдине обгоріле тіло, виявлене у Будинку профспілок.

Раніше міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьов повідомила про 26 загиблих у сутичках 18 лютого. Десятеро із них – співробітники МВС