ЗМІ: В Будинку профспілок знаходять обгорілі тіла
19:51, 19 лютого 2014Політика
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До Михайлівського собору у Києві медики принесли обгоріле тіло протестувальника
У Будинку профспілок знаходять обгорілі тіла / REUTERS
Як передає кореспондент Радіо Свобода, його виявили у Будинку профспілок.
Тіло обгоріло до невпізнаваності, так що навіть не можна визначити стать людини. За словами медиків, це не єдине обгоріле тіло, виявлене у Будинку профспілок.
Раніше міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьов повідомила про 26 загиблих у сутичках 18 лютого. Десятеро із них – співробітники МВС
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