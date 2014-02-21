Рада Майдану підтримала порозуміння лідерів опозиції з Януковичем – МЗС Польщі

Громадська рада Майдану сьогодні підтримала порозуміння лідерів трьох опозиційних партій з Президентом України Віктором Януковичем, яке має дозволити вирішити кризу в країні.

Про це повідомив прес-секретар міністра закордонних справ Польщі Марчін Войчеховський на своєму Twitter.

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”Громадська рада Майдану під час голосування підтримала порозуміння про вирішення конфлікту між трьома лідерами опозиції в України з Президентом Януковичем”, - написав він.

Раніше повідомлялося, що Сікорський разом з главою МЗС Німеччини обговорять проект можливих домовленостей досягнутих з Януковичем з активістами Майдану.