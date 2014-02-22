Москаль: підпал і повне знищення Будинку профспілок здійснив спецпідрозділ «Альфа»

Про це УНІАН повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль.

За його словами, «бійці «Альфи» пробралися в будівлю з боку готелю, що прилягає з Хрещатика».

«Мета, що була покладена перед антитерористичною операцією «Бумеранг», - не тільки зачистка Євромайдану, але й знищення штабу опозиції, а також усього ресурсного забезпечення, яке знаходилося в Будинку профспілок. За достовірними даними, в процесі підпалу кілька людей було вбито з вогнепальної зброї. Можливо, їхні тіла повністю згоріли», - повідомив Москаль.

Політик звернувся до генпрокурора України Віктора Пшонки з вимогою терміново створити слідчо-оперативну групу із залученням науково-дослідних криміналістичних інститутів, провести повний огляд згорілого Будинку профспілок для виявлення напалму, який застосовувався «Альфою» при підпалі, інших речових доказів, та останків людей із кульовими пораненнями.

Москаль також вимагає терміново вилучити всю документацію «Альфи» й з’ясувати, де бійці спецпідрозділу перебували в період підпалу Будинку профспілок.