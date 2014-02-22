Депутатів терміново скликають до зали засідань - ходять чутки, що Янукович подав у відставку

Народних депутатів України терміново скликають до сесійної зали Верховної Ради, оскільки перерва мала тривати до 16-ї години.

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Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати України говорять про те, що має бути “важлива заява”, тому що, за чутками, Віктор Янукович нібито подав у відставку з посади Президента України.

Народний депутат фракції "Батьківщина" В'ячеслав Кириленко заявляє, що президент України Віктор Янукович подав у відставку.

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Про це він заявили в ефірі телеканалу "Рада".

"Я думаю, що зараз вже офіційно оголосять вам всім, що Янукович подав у відставку, а Юлія Тимошенко на волі", - сказав він.