Кабмін готовий передати повноваження новій владі
У офіційній заяві Кабміну наголошується на тому, що Верховна Рада залишається вищим законодавчим органом, який працює у рамках своїх повноважень.
Після прийняття рішень Верховною Радою щодо нового керівництва Уряду нині діючий Уряд забезпечить передачу влади у повній відповідності до діючої Конституції та законодавства, повідомляється в офіційній заяві, опублікованій на Урядовому порталі.
З огляду на розвиток подій в Україні протягом останніх днів та годин Кабінет Міністрів України підкреслює, що ситуація в Україні залишається керованою та у рамках легітимного законодавчого та нормативного простору.
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Верховна Рада залишається вищим законодавчим органом, який працює у рамках своїх повноважень.
Кабінет Міністрів та Міністерство фінансів працює у нормальному режимі та забезпечує виконання своїх функцій та завдань.