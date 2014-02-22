Кабмін готовий передати повноваження новій владі

Після прийняття рішень Верховною Радою щодо нового керівництва Уряду нині діючий Уряд забезпечить передачу влади у повній відповідності до діючої Конституції та законодавства, повідомляється в офіційній заяві, опублікованій на Урядовому порталі.

З огляду на розвиток подій в Україні протягом останніх днів та годин Кабінет Міністрів України підкреслює, що ситуація в Україні залишається керованою та у рамках легітимного законодавчого та нормативного простору.

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Верховна Рада залишається вищим законодавчим органом, який працює у рамках своїх повноважень.

Кабінет Міністрів та Міністерство фінансів працює у нормальному режимі та забезпечує виконання своїх функцій та завдань.