Кіровоградський міський голова подав у відставку, фракція ПР у міськраді саморозпустилася

"Я прийшов у місцеве самоврядування, щоб провести якісні зміни в розвитку рідного міста, реалізувати в Кіровограді такі необхідні соціально - економічні програми, зазначив Саінсус. - В реальності сьогодні міський голова є заручником політичних сценаріїв, до участі в яких я не хочу мати ніякого відношення", - заявив чиновник.

Заява міського голови має бути розглянута на позачерговому засіданні сесії міської ради, дата і час проведення якого будуть визначені найближчим часом.

Також на офіційному сайті міської ради Кіровограда повідомляється, що депутатська фракція Партії регіонів у міськраді оголосила про свій саморозпуск. У повідомленні наголошується, що таке рішення було прийнято на засіданні фракції вчора, 21 лютого.