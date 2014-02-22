Податкова міліція Києва присягнула на вірність народу - заява

Податкова міліція міста Києва присягнула на вірність народу.

Про це йдеться в заяві, переданій в УНІАН.

«Особовий склад податкової міліції ГУ Міндоходів у м.Києві запевнює, що у цей складний момент новітньої історії України він служить виключно українському народові», - наголошують податківці.

«Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю загиблих та засуджуємо протиправне застосування вогнепальної зброї до мирних мітингувальників», - додають вони.

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На їх переконання, перехід до парламентсько-президентської форми правління не повинен створити хаосу, поставити суспільство в умови безладу та свавілля.

Податкова міліція закликає громадян спільними зусиллями забезпечити правопорядок в державі, не допустити знищення державної інфраструктури, яка створювалася роками та завжди буде потрібна народові України.

«Зобов’язуємося не виконувати злочинні накази та не застосовувати зброю проти свого народу. Як офіцери обіцяємо стояти на захисті економічної безпеки України, свободи та життя її громадян», - йдеться в заяві, підписаній особливим складом податкової міліції ГУ Міндоходів у м.Києві.