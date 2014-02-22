Фюле радить Україні знайти "баланс між потребою справедливості і духом компромісу та єдності"

Також він закликав знайти баланс між потребою справедливості та духом компромісу та національної єдності.

Про це Фюле написав у Twitter.

”Історичний день для України: в наступні дні важливо знайти баланс між потребою справедливості і духом компромісу та єдності”, - написав єврокомісар.