Фюле радить Україні знайти "баланс між потребою справедливості і духом компромісу та єдності"

23:58, 22 лютого 2014
Політика
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Комісар Європейського Союзу з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле назвав суботні події в Україні історичними

Також він закликав знайти баланс між потребою справедливості та духом компромісу та національної єдності.

Про це Фюле написав у Twitter.

”Історичний день для України: в наступні дні важливо знайти баланс між потребою справедливості і духом компромісу та єдності”, - написав єврокомісар.

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