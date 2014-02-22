Фюле радить Україні знайти "баланс між потребою справедливості і духом компромісу та єдності"
23:58, 22 лютого 2014Політика
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Комісар Європейського Союзу з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле назвав суботні події в Україні історичними
Також він закликав знайти баланс між потребою справедливості та духом компромісу та національної єдності.
Про це Фюле написав у Twitter.
”Історичний день для України: в наступні дні важливо знайти баланс між потребою справедливості і духом компромісу та єдності”, - написав єврокомісар.
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