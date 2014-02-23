Аваков заявив, що розслідування дій працівників МВС вже почалося

Про це повідомив виконуючий обов'язки глави МВС Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

"Розпустив колегію МВС. Призначив нову. Призначив службові розслідування по відношенню до ряду співробітників міністерства та обласних УВС за фактами їх дій під час подій останнього часу", - написав він.

Також Аваков провів нараду з Самообороною Майдану, Правим сектором та новим керівництвом СБУ.

"Тема - забезпечення порядку на вулицях Києва. Спільне патрулювання і охорона ключових об'єктів міста. Затверджено механізми та форми взаємодії співробітників міліції та громадянського активу Майдану. З завтрашнього дня ці механізми почнуть реалізовуватися", - повідомив в.о. глави МВС.

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Аваков пообіцяв, що Генпрокуратура найближчим часом надасть більш детальну інформацію про минулу нараду на тему взаємодії правоохоронних органів з резонансних злочинів проти народу України, в тому числі з боку колишніх вищих посадових осіб країни.

Також міністр повідомив про звільнення затриманих учасників протестів.

"Прийнято рішення про звільнення всіх затриманих учасників протестів останніх трьох днів (64 людини)", - написав Аваков.