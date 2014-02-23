Депутати-учасники Майдану заявляють про можливіть піти в опозицію до нової влади

"Якщо почнуться: Кулуарні домовленості; Корупційні схеми; Дерибан посад;

Та щось інше в такому дусі, я перейду в опозицію, до своїх побратимів, почну активну публічну атаку та вживатиму всі можливі важелі впливу... Честь загиблим Героям! Слава Україні!",- заявив він на своїй сторінці у Фейсбуці.