Депутати-учасники Майдану заявляють про можливіть піти в опозицію до нової влади
13:14, 23 лютого 2014Політика
0 0
Народний депутат Юрій Стець заявив, що може піти в опозицію якщо у ВР знову почнуться кулуарні домовленості.
"Якщо почнуться: Кулуарні домовленості; Корупційні схеми; Дерибан посад;
Та щось інше в такому дусі, я перейду в опозицію, до своїх побратимів, почну активну публічну атаку та вживатиму всі можливі важелі впливу... Честь загиблим Героям! Слава Україні!",- заявив він на своїй сторінці у Фейсбуці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter