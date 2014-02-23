Парламент повернув собі повноваження з призначення та звільнення суддів

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 254 із 336 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено повернення парламенту ряду повноважень щодо призначення та звільнення суддів, які раніше були передані іншим органам влади, зокрема Вищій раді юстиції.

Читайте такожВР постановою відновила дію Конституції 2004 року

Відповідно до закону, голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова Вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади строком на 5 років із числа суддів цього суду та звільняються з посад Верховною Радою України за поданням відповідної ради суддів.

Раніше цю функцію виконувала Вища рада юстиції.

Крім того, законом передбачено, що у разі якщо кандидата на посаду судді безстроково не обрано, Вищою радою юстиції вноситься подання про звільнення цього кандидата з посади