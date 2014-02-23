Тігіпко попросив СБУ і МВС захистити членів ПР від переслідувань

Про це повідомляє прес-служба політика в Facebook.

"Людей, винних у злочинах і зловживаннях, повинен карати суд. Україна - демократична держава, і люди не повинні переслідуватися за свою політичну приналежність. Будь-яка дискримінація неприпустима. А тим більше неприйнятним є необґрунтоване насильство щодо членів партії", - сказано в повідомленні.

Крім того, Тігіпко відзначає, що всі, хто в своїх діях переступив межі закону, моралі і людяності, повинні бути покарані, яку б сторону протистояння вони не займали.

І додає: "Але виключно в рамках закону".