Маєток Пшонки виблискує стразами та золотом, а у кабінеті лежать мощі святих

23:38, 23 лютого 2014
Політика
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Журналістам вдалось отримати ексклюзивні фото маєтку екс-генпрокурора Віктора Пшонки.

Дом Пшонки / 4ubuk.blogspot.se

Народна самооборона взяла під контроль маєток екс-генпрокурора Віктора Пшонки у Гореничах, що під Києвом, та вже провела екскурсії для журналістів, , передає ТСН.

Будинок виявився порожнім. Наглядає за власністю екс-посадовця лише сторож.

Маєток вражає розкішшю, ще більшою аніж у президентській резиденції. Починаючи з воріт з ініціалами Пшонки, голубятні, рідкісних порід дерев, левів при вході до будинку і закінчуючи золотом і стразами, якими виблискує інтер'єр.

У кожній спальні - вівтар. Стіни увішані іконами, картинами, зокрема портретами Пшонки та його дружини у різних образах - Цезаря, Наполеона, книгині Ольги та російської імператриці Катерини.

А кабінет Пшонки нагадує храм - там є навіть мощі святих.

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