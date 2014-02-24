Ще одну статую Леніна знесли в Криму (фото)

15:53, 24 лютого 2014
Політика
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Під Алуштою в селі Привітне знесли пам'ятник Леніну, розташований у сквері.

Ленина снесли в Алуште / 15 минут

Вождя звалили з постаменту, обезголовили і розділили по частинах. Таким чином рука валялася поруч з тулубом, а бюст - неподалік, за огорожею.

Як повідомив 15 хвилин голова Алуштинського регіонального меджлісу Енвер Арпатли, імовірно, інцидент стався в ніч з 22 на 23 лютого.

"Я вже дав доручення розібратися в цьому питанні і не допустити будь-яких провокацій", - повідомив Арпатли.

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Куски статуи разбросаны вокруг постамента / 15 минут

Вночі невідомі також знесли пам'ятник в селищі Зуя Білогірського району. 

Нагадаємо, що Меджліс кримськотатарського народу закликав людей не зносити пам'ятники Леніну самостійно, а почекати поки це зробить влада.

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