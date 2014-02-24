Ще одну статую Леніна знесли в Криму (фото)
15:53, 24 лютого 2014Політика
1 0
Під Алуштою в селі Привітне знесли пам'ятник Леніну, розташований у сквері.
Леніна знесли під Алуштою / 15 хвилин
Вождя звалили з постаменту, обезголовили і розділили по частинах. Таким чином рука валялася поруч з тулубом, а бюст - неподалік, за огорожею.
Як повідомив 15 хвилин голова Алуштинського регіонального меджлісу Енвер Арпатли, імовірно, інцидент стався в ніч з 22 на 23 лютого.
"Я вже дав доручення розібратися в цьому питанні і не допустити будь-яких провокацій", - повідомив Арпатли.
Читайте такожНа Сумщині повалили два памятника Леніну
Шматки статуї розкидані навколо постаменту / 15 хвилин
Вночі невідомі також знесли пам'ятник в селищі Зуя Білогірського району.
Нагадаємо, що Меджліс кримськотатарського народу закликав людей не зносити пам'ятники Леніну самостійно, а почекати поки це зробить влада.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter