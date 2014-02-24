Мітингувальники заблокували на виїзді з Нацбанку легковик з документами
17:59, 24 лютого 2014Політика
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Мітингувальники заблокували при виїзді з будівлі Національного банку України легковий автомобіль з платіжними документами.
Мітингувальники біля Нацбанку зловили авто з документами
Як передає кореспондент УНІАН, зараз на місці події перебуває президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко та журналіст Віталій Портніков, а також представники Самооборони.
Автомобіль проходить всебічний огляд.
Як повідомили УНІАН деякі мітингувальники, в машині були знайдені чеки, які свідчать про проведення фінансових операцій.
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У той же час Сугоняко відмовився надати більш детальну інформацію про те, що саме було виявлено в затриманій машині.
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