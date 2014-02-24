Мітингувальники заблокували на виїзді з Нацбанку легковик з документами

Як передає кореспондент УНІАН, зараз на місці події перебуває президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко та журналіст Віталій Портніков, а також представники Самооборони.

Автомобіль проходить всебічний огляд.

Як повідомили УНІАН деякі мітингувальники, в машині були знайдені чеки, які свідчать про проведення фінансових операцій.

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У той же час Сугоняко відмовився надати більш детальну інформацію про те, що саме було виявлено в затриманій машині.