У Москві затримано 70 осіб за несанкціоновану акцію в підтримку фігурантів «болотної справи»
19:10, 24 лютого 2014Політика
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Московська поліція відзвітувала про затримання 70 осіб на несанкціонованій акції в підтримку фігурантів «болотної справи», яка проходить на Манежній площі.
Болотна справа / Youtube Newcaster.TV
«ОВС-Інфо» говорить про 240 затриманих в 11 автозаках (список людей у восьмому та одинадцятому автозаку при цьому збігається), передає Лента.ру з посиланням на «Інтерфакс».
Марія Альохіна, затримана разом з Надією Толоконніковою і Петром Верзіловим, повідомляє, що в їх автозаку близько 30 осіб, у тому числі німецька туристка.
Багато хто із затриманих вже були в автозаку, а потім у відділенні поліції вдень, коли в Замоськворецькому суді оголошували вирок по «болотному справі». Тоді поліція нарахувала близько 200 затриманих, «ОВС-Інфо» - близько 230. Більшості, в тому числі Олексію Навальному, оформили протокол про порушення правил проведення мітингу.
Марію Альохіну і Надію Толоконникову правоохоронці ведуть в автозак / фото: Twitter група Війна
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