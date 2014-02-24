У Москві затримано 70 осіб за несанкціоновану акцію в підтримку фігурантів «болотної справи»

«ОВС-Інфо» говорить про 240 затриманих в 11 автозаках (список людей у восьмому та одинадцятому автозаку при цьому збігається), передає Лента.ру з посиланням на «Інтерфакс».

Марія Альохіна, затримана разом з Надією Толоконніковою і Петром Верзіловим, повідомляє, що в їх автозаку близько 30 осіб, у тому числі німецька туристка.

Багато хто із затриманих вже були в автозаку, а потім у відділенні поліції вдень, коли в Замоськворецькому суді оголошували вирок по «болотному справі». Тоді поліція нарахувала близько 200 затриманих, «ОВС-Інфо» - близько 230. Більшості, в тому числі Олексію Навальному, оформили протокол про порушення правил проведення мітингу.