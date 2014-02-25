Саакашвілі розповів про "божевільні плани" Путіна стосовно Криму

"Погана новина в тому, що Путін, звичайно, буде там щось робити. Хороша новина, що ви вже знаєте, що він буде робити. Бо він вже все випробував у нас в Південній Осетії і в Абхазії. Він видає паспорти, він захоче робити провокації, він захоче використовувати свій флот для того, щоб перекрити перешийок, який з'єднує Крим з рештою України, і встановити там коридор", - говорить Саакашвілі у своєму зверненні, повідомляє Еспресо ТВ.

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На його думку, росіяни намагаються зробити коридор через Абхазію, Краснодар, Крим, Одесу, Миколаїв і через Молдову на Придністров'я.

"Це їх божевільні плани. Вони вважають, що не втримають пострадянський простір. І він скаже росіянам: гаразд, я втратив Україну, але я збільшив територію Росії", - пояснює політик.

Щоб перешкодити планам Путіна, він радить "працювати з кримською громадськістю", щоб розвіяти російську пропаганду.