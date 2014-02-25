В ЄС обговорюють можливість надання Україні кредитів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявила Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон.

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“Ми активно спілкуємось з нашими партнерами, щоб виробити способи, як можна допомогти подолати економічні виклики, зокрема активно співпрацюємо з МВФ у цьому напрямку, і ми думаємо про поєднання короткострокових позик з довгостроковими”, - наголосила вона.