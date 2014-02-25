З ПР повинні вийти всі, хто її дискредитував - мер Донецька

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі з журналістами.

Мер повідомив, що у нього «немає відомостей про те, щоб хтось (з членів Партії регіонів – УНІАН) у Донецьку здав партійний квиток». Проте він підкреслив, що «доля партії має бути проаналізована і вирішена на з'їзді».

«Поки що не визначені плани, ця партія, яка налічує понад 1,5 млн членів, тому всі мають визначитися. Мають визначитися, з ким йти на вибори, кого з кандидатів висувати, це все питання часу і дуже серйозного підходу», - сказав Лук’янченко.

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За словами мера, сам він ще не визначився з можливим кандидатом Президента на майбутніх виборах, але розповів, що жителі Донецька, з якими він зустрічався, бачать на цій посаді або Сергія Тігіпка, або Нестора Шуфрича.

«Учора я зустрічався з жителями Кіровського району, і там з народу надійшла думка про те, хто має очолити Партію Регіонів, прозвучали два прізвища народних депутатів: Сергія Тігіпка і Нестора Шуфрича. Щодо мене, то я ще не визначився, хто має очолити», - сказав Лук’янченко. При цьому він додав: «Єдине, що можу сказати, що ті, хто дискредитував Партію Регіонів, мають з неї вийти».