Незважаючи на відставку, Королевська встигла сходити на роботу
19:24, 25 лютого 2014Політика
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Відставка Міністра соціальної політики Наталії Королевської, прийнята Верховною Радою 24 лютого, не завадила їй продовжити відвідувати робоче місце.
Наталія Королевська запевнила, що не покидала Київ
Про це повідомила сама Королевська на своїй сторінці в Фейсбук.
За словами екс-міністра, чутки про те, що вона, поряд з іншими чиновниками покинула Київ, перебільшені.
«Зараз ходить багато чуток, що нібито я відсутня в Києві. Це неправда. Сьогодні я зустрічалася з керівниками структурних підрозділів Міністерства, всіх подякувала за роботу», - написала Королевська.
Крім того, за словами екс-міністра, у зв'язку з закінченням роботи Королевська має намір провести підсумкову прес-конференцію завтра - 26 лютого.
Як повідомляли ЗМІ, 22 лютого практично весь склад Кабміну покинув Київ. В уряді продовжили працювати тільки Міністр фінансів Юрій Колобов та Міністр соціальної політики Наталія Королевська.
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