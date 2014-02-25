Незважаючи на відставку, Королевська встигла сходити на роботу

Про це повідомила сама Королевська на своїй сторінці в Фейсбук.

За словами екс-міністра, чутки про те, що вона, поряд з іншими чиновниками покинула Київ, перебільшені.

«Зараз ходить багато чуток, що нібито я відсутня в Києві. Це неправда. Сьогодні я зустрічалася з керівниками структурних підрозділів Міністерства, всіх подякувала за роботу», - написала Королевська.

Крім того, за словами екс-міністра, у зв'язку з закінченням роботи Королевська має намір провести підсумкову прес-конференцію завтра - 26 лютого.

Як повідомляли ЗМІ, 22 лютого практично весь склад Кабміну покинув Київ. В уряді продовжили працювати тільки Міністр фінансів Юрій Колобов та Міністр соціальної політики Наталія Королевська.