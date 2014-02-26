Російські військові зі зброєю приїхали в Ялту - блогер
03:33, 26 лютого 2014Політика
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У Криму активізувалася військові РФ.
У Криму активізувалася військові РФ
Блогер Сергій Псарьов зняв як у Криму, зокрема у Великій Ялті вільно переміщаються вантажівки з російськими номерами.
Причому як видно на відео вантажівки перевозять озброєних солдатів, пише Gazeta.ua.
На питання журналіста, навіщо приїхати російські військові з'явилася людина в штатському і почала кричати, що б забрали камеру.
Цілком можливо, що вже планується грузинський сценарій, таке припущення висловив екс-президент Грузії - Саакашвілі.
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