Російські військові зі зброєю приїхали в Ялту - блогер

03:33, 26 лютого 2014
Політика
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У Криму активізувалася військові РФ. 

Ялта российские войска

 Блогер Сергій Псарьов зняв як у Криму, зокрема у Великій Ялті вільно переміщаються вантажівки з російськими номерами.

Причому як видно на відео вантажівки перевозять озброєних солдатів, пише Gazeta.ua.

На питання журналіста, навіщо приїхати російські військові з'явилася людина в штатському і почала кричати, що б забрали камеру.

Цілком можливо, що вже планується грузинський сценарій, таке припущення висловив екс-президент Грузії - Саакашвілі.

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