Міліція візьме під охорону будинок Клюєва в Обухівському районі

05:44, 26 лютого 2014
Політика
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Міліція візьме під охорону будинок екс-глави АП Андрія Клюєва в Обухівському районі Київщини


Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС у Київській області.

У прес-службі не уточнили, в якому саме населеному пункті знаходиться маєток Клюєва, проте зауважили, що до міліції андійшла інформація, що навколо будинку перебуває близько 50 невідомих осіб з незрозумілими намірами.

"І зараз, щоб унеможливити протиправні дії на вказану адресу виїхала міліція", - повідомили у прес-службі.

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