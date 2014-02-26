Міліція візьме під охорону будинок Клюєва в Обухівському районі



Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС у Київській області.

У прес-службі не уточнили, в якому саме населеному пункті знаходиться маєток Клюєва, проте зауважили, що до міліції андійшла інформація, що навколо будинку перебуває близько 50 невідомих осіб з незрозумілими намірами.

"І зараз, щоб унеможливити протиправні дії на вказану адресу виїхала міліція", - повідомили у прес-службі.