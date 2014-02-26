Керівник міліції Львівщини написав рапорт на звільнення

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Станом на 26 лютого рапорт вже підписано керівником Міністерства внутрішніх справ.

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Як повідомив журналістам сам Рудяк, рапорт на звільнення він подав ще 22 лютого.

«Я попросив звільнити мене з органів внутрішніх справ України, щоб мені не довелося вибирати між честю та гідністю. Це пов’язано з моєю життєвою позицією», - пояснив він.

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Рудяк очолив ГУ МВС України у Львівській області 30 грудня 2011 року. Раніше очолював міліцію Полтавщини, працював виключно на оперативних постах у карному розшуку.