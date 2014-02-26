Турчинов доручив негайно демонтувати огорожу навколо ВР

Рішення прийнято для забезпечення вільного доступу громадян до території, прилеглої до будівлі Верховної Ради.

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов доручив негайно демонтувати огорожу навколо будівлі парламенту. Читайте такожТурчинов закликає Генпрокуратуру дати відсіч сепаратистам Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, це рішення прийнято для забезпечення вільного доступу громадян до території, прилеглої до будинку Верховної Ради.

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