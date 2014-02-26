У Севастополі спростовують, що місцевим міліціонерам два місяці не дають зарплату
УМВС України в м. Севастополі спростовує інформацію про невиплату міліціонерам впродовж двох місяців зарплати.
Як передає кореспондент УНІАН, у розповсюдженому сьогодні офіційному повідомленні сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в м. Севастополі зазначається, що на мітингу на пл. Нахімова (очевидно, йдеться про багатотисячний мітинг 23 лютого – УНІАН), а також в деяких Інтернет- виданнях прозвучала інформація про те, що міліціонерам впродовж двох місяців не виплачують заробітну плату.
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«Ця інформація не відповідає дійсності. Слід зазначити, що заборгованості з виплати грошового забезпечення у співробітників міліції немає. Зарплата за лютий співробітниками УМВС України в м. Севастополі отримана в повному обсязі із загального фонду Державного бюджету відповідно до графіка і без затримок», - йдеться в повідомленні.
УМВС додає, що «грошове забезпечення виплачено за активного сприяння СМДА, і особисто Ф.Ф. Рубанова» (Федір Рубанов, перший заступник голови СМДА, після відставки глави міста виконує обов’язки голови СМДА – УНІАН).
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Як повідомляв УНІАН, 23 лютого в Севастополі на багатотисячному мітингу був обраний міський голова – бізнесмен, керівник підприємства «Таврида-Електрик», Олексій Чалий.
Також на мітингу проголосували за рішення доручити новому міському голові негайно розпочати формування міського виконкому і загонів з охорони правопорядку, депутатам Верховної Ради від Партії регіонів і Компартії - скласти повноваження.
Водночас, згідно з чинним українським законодавством, у Севастополі не передбачено обрання міського голови і формування виконавчого комітету міськради.
24 лютого Владимир Яцуба подав у відставку з посади голови СМДА і заявив про вихід із Партії регіонів.
24 лютого увечері Севастопольська міська рада ухвалила рішення про затвердження свого виконавчого органу – про створення міського управління із забезпечення життєдіяльності міста. Міське управління із забезпечення життєдіяльності міста доручено очолити Чалому.
25 лютого увечері Чалий заявив, що одним із головних завдань є забезпечення повної безпеки містян, для чого формуються громадські формування по охороні громадського порядку і визначається порядок їх дій.
26 лютого Чалий безперешкодно увійшов до Севастопольської міськдержадміністрації й почав там роботу.