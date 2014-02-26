Сікорський каже, що Янукович сам відмовився від влади в Україні

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

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"Державний переворот - це отримання влади силою, а Янукович зняв охорону з урядових будинків, залишив урядовий квартал, і опозиція отримала владу без жодного пострілу. Влада сама відмовилась від керування ситуацією", - сказав польський міністр.

Сікорський заявив, що підписана за його посередництва угода з Януковичем послабила українську владу, відзначивши, що вона втратила чинність через те, що Янукович не виконав її умови.

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"Згідно з першим пунктом договору, за 48 годин мала бути повернута в дію Конституція України 2004 року. 48 годин минуло, і я не маю інформації про те, аби Президент підписав зміни до Конституції. Більше того, він утік. Тому угода не діє", - сказав міністр.

Він визнав, що події розвивалися значно швидше, ніж він сподівався.

"Я очікував, що (угода) призведе до поділів у групі влади, але не думав, що це наступить так швидко. Думав, що ті, які донедавна виконували накази Януковича, побачать, що ця людина втрачає вплив, земля починає обвалюватися під його ногами, та що почнуть грати на обидві сторони", - сказав польський міністр.

Сікорський не став коментувати, чи варто притягнути Януковича до відповідальності через міжнародний суд в Гаазі, зауваживши, що це питання має вирішити українська влада.

Як повідомляв УНІАН, Янукович виїхав з Києва увечері 21 лютого, після підписання угоди з опозицією, яка мала врегулювати політичну кризу та яка була підписана також міністрами закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції.

Того ж дня увечері частина мітингувальників заявила, що не визнає цього документу та почала вимагати негайної відставки Януковича.

У суботу, 22 лютого, Верховна Рада відсторонила Януковича з посади Президента. Він назвав це державним переворотом. Точне місцезнаходження Януковича невідоме досі.