Аваков: Невинні "беркутівці" продовжать служити народу України
14:29, 26 лютого 2014Політика
0 0
Атестація особовогу складу спецпідрозділу триватиме 10-15 днів.
Аваков: винні "беркутівці" будуть покарані
Особовий склад спецпідрозділу «Беркут» пройде атестацію, яка визначить їх подальшу долю – покарання чи продовження служби.
Про це повідомив в.о. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Еспресо.TV.
«Усім керівникам обласних підрозділів наказано проводити атестацію особового складу спецпідрозділа «Беркут». Винні будуть покарані, а ті, хто не брав участі в розгоні мирних демонстрацій, зможуть залишитися та служити народу Україні», - зазначив Аваков.
Читайте такожРозпуск «Беркута» дав можливість сховатися його бійцям - політолог
За його словами зараз в Україні близько 4000 «беркутів», отже атестація займе 10-15 днів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter