Аваков: Невинні "беркутівці" продовжать служити народу України

Особовий склад спецпідрозділу «Беркут» пройде атестацію, яка визначить їх подальшу долю – покарання чи продовження служби.

Про це повідомив в.о. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Еспресо.TV.

«Усім керівникам обласних підрозділів наказано проводити атестацію особового складу спецпідрозділа «Беркут». Винні будуть покарані, а ті, хто не брав участі в розгоні мирних демонстрацій, зможуть залишитися та служити народу Україні», - зазначив Аваков.

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За його словами зараз в Україні близько 4000 «беркутів», отже атестація займе 10-15 днів.