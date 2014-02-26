”УДАР” підтримає призначення нового уряду, але не увійде до його складу
23:25, 26 лютого 2014Політика
0 0
Представники ”УДАРу” проголосують в Верховної Ради за призначення нового уряду, але не увійдуть до його складу.
”УДАР” підтримає призначення нового уряду, але не ввійде до його складу
Про це повідомила прес-служба політичної сили.
”Ми розуміємо, що сьогодні виконавча влада потрібна. Вона повинна виправдати довіру громадян і Майдану та не повторити помилок попередніх урядів. Тому депутати фракції ”УДАР” віддадуть свої голоси за призначення уряду”, - заявили в партії.
В ”УДАРі” зазначили, що завжди виступали за антикризовий кабмін технократів і нові обличчя професіоналів у владі.
”Ми сподіваємося, що новий уряд почне процеси реформ і забезпечить чесне і прозоре проведення демократичних виборів президента”,- підкреслили в ”УДАРі”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter