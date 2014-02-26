”УДАР” підтримає призначення нового уряду, але не увійде до його складу



Про це повідомила прес-служба політичної сили.

”Ми розуміємо, що сьогодні виконавча влада потрібна. Вона повинна виправдати довіру громадян і Майдану та не повторити помилок попередніх урядів. Тому депутати фракції ”УДАР” віддадуть свої голоси за призначення уряду”, - заявили в партії.

В ”УДАРі” зазначили, що завжди виступали за антикризовий кабмін технократів і нові обличчя професіоналів у владі.

”Ми сподіваємося, що новий уряд почне процеси реформ і забезпечить чесне і прозоре проведення демократичних виборів президента”,- підкреслили в ”УДАРі”.