”УДАР” підтримає призначення нового уряду, але не увійде до його складу

23:25, 26 лютого 2014
Політика
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Представники ”УДАРу” проголосують в Верховної Ради за призначення нового уряду, але не увійдуть до його складу.

пп


Про це повідомила прес-служба політичної сили.

”Ми розуміємо, що сьогодні виконавча влада потрібна. Вона повинна виправдати довіру громадян і Майдану та не повторити помилок попередніх урядів. Тому депутати фракції ”УДАР” віддадуть свої голоси за призначення уряду”, - заявили в партії.

В ”УДАРі” зазначили, що завжди виступали за антикризовий кабмін технократів і нові обличчя професіоналів у владі.

”Ми сподіваємося, що новий уряд почне процеси реформ і забезпечить чесне і прозоре проведення демократичних виборів президента”,- підкреслили в ”УДАРі”.

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