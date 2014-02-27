Могильов проведе переговори з бойовиками у парламенті Криму

Про це повідомила прес-служба Радміну.

«Сьогодні близько 4-ї ранку були захоплені озброєними невідомими поки що людьми будівлі Ради міністрів і Верховної Ради Криму. Поки що ми не можемо сказати, хто ці люди. Я братиму участь в переговорах. Ми оперативно інформуватимемо кримчан про всі події, що розвиватимуться на сьогоднішній день», - сказав Могильов.

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За його словами, невідомі вивели на вулицю людей, які на момент захоплення перебували в будівлях. «Агресії до них не виявляли. Співробітникам правоохоронних органів, які перебували на охороні будівель, повернуто табельну зброю», - говориться у прес-релізі.

У Сімферополі оголошено вихідний день. Для врегулювання ситуації в Криму створено штаб.

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Могильов закликав кримчан не наближатися до захоплених будівель, а політсили – не допустити агресії на вулицях міста.