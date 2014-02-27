Богомолець відмовилася від посади віце-прем'єра з гуманітарних питань
10:45, 27 лютого 2014Політика
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Лікар Ольга Богомолець відмовилася від запропонованої їй посади віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань.
Ольга Богомолець / Радіо Свобода
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
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«Я, Ольга Богомолець, сьогодні вночі відмовилася від запропонованої мені посади віце-прем'єра з гуманітарних питань у новому уряді. Повідомляю всім, що і надалі буду виконувати свою роботу, необхідну людям на Майданах України, та максимально сприяти єдності нашої держави», - заявила Богомолець.
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