Генсек НАТО закликає РФ утриматися від дій, що можуть загострити ситуацію в Криму

11:57, 27 лютого 2014
Політика
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Про це генсек НАТО повідомив у своєму мікроблозі Твіттер.

Расмуссен закликає Росію утриматися дій, які можуть перерости в напруженість у Криму / REUTERS

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликає Росію утриматися дій, які можуть перерости в напруженість у Криму

Про це генсек НАТО повідомив у своєму мікроблозі Твіттер.

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"Я занепокоєний подіями в Криму. Я закликаю Росію не вживати ніяких дій, які можуть перерости в напруженість, або створити непорозуміння", - написав він.

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