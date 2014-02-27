Генсек НАТО закликає РФ утриматися від дій, що можуть загострити ситуацію в Криму
11:57, 27 лютого 2014Політика
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Про це генсек НАТО повідомив у своєму мікроблозі Твіттер.
Расмуссен занепокоєний подіями в Криму / REUTERS
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликає Росію утриматися дій, які можуть перерости в напруженість у Криму
Про це генсек НАТО повідомив у своєму мікроблозі Твіттер.
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"Я занепокоєний подіями в Криму. Я закликаю Росію не вживати ніяких дій, які можуть перерости в напруженість, або створити непорозуміння", - написав він.
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